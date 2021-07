Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hochwertiger Toyota Land Cruiser entwendet - Hinweise erbeten

Ratzeburg (ots)

07. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.07.2021 - Schwarzenbek In der Zeit vom 05.07.2021, 17:30 Uhr, bis 06.07.2021, 09:30 Uhr, ist es bei einem Autohaus in der Grabauer Straße in Schwarzenbek zum Diebstahl eines hochwertigen Toyota Land Cruiser gekommen, zu dem die Kriminalpolizei Ratzeburg nach Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der schwarze Geländewagen ohne Kennzeichen am Abend des 05.07.2021 auf dem frei zugänglichen Gelände eines Autohauses abgestellt. Am Dienstagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter des Autohauses das Fehlen des Fahrzeuges. Wie man in das Fahrzeug gelangte und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Toyota verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System.

Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Grabauer Straße in Schwarzenbek wahrgenommen habe, melde sich bitte bei der Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

