Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Unfall im Kreisverkehr

Vermutlich weil eine Autofahrerin eine Radlerin im Kreisverkehr übersehen hatte, kam es zu einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Igersheim. Gegen 10 Uhr war eine 64-Jährige mit ihrem Suzuki unterwegs. Die Frau fuhr von Weikersheim kommend in Richtung Igersheim und fuhr in einen Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie offensichtlich eine mit Ihrem Fahrrad bereits im Kreisverkehr fahrende 59-Jährige, sodass ihr PKW das Hinterrad des Zweirads touchierte. Die Radlerin stürzte dadurch und verletze sich. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Bad Mergentheim: Radler im Wald verunglückt

Am Donnerstagnachmittag hatte ein 53-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Mountain-Trail zwischen Spessardblick und Markelsheim einen Unfall. Der Mann kam vermutlich durch eine Bodenerhebung ins Straucheln, prallte mit seinem ungeschützten Kopf gegen einen Baum und stürzte dann auf den Waldboden. Ein Zeuge fand den schwerverletzten und verständigte den Rettungsdienst, der ihn ins Krankenhaus verbrachte.

Lauda-Königshofen: Überholenden übersehen

10.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei Lauda-Königshofen. Ein 46-Jähriger war mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Unterbalbach kommend in Fahrtrichtung Oberbalbach unterwegs. Am auf diesem Weg liegenden Schotterwerks wollte der Mann links abbiegen, übersah dabei aber dass eine Autofahrerin sein Gefährt bereits überholte. Der PKW der 31-Jährigen prallte gegen den Vorderreifen der Zugmaschine und wurde dann gegen eine Betonmauer abgewiesen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die landwirtschaftliche Zugmaschine blieb unbeschädigt.

Wertheim: "Grün" gesehen

Am Montag kam es bei Wertheim zu einem Unfall, weil sich ein Mann am Donnerstag vermutlich mit einer Ampel vertan hatte. Der 69-Jährige war gegen 9 Uhr mit seinem VW Golf von Bestenheid kommend in Richtung Wertheim unterwegs. An der Spessardkreuzung hielt der Mann aufgrund der auf Rot geschalteten Ampel an. Als diese auf Grün umgeschaltete fuhr er los, woraufhin sein PKW mit dem VW Multivan einer 34-Jährigen kollidierte. Es stellte sich heraus, dass der 69-Jährige vermutlich versehentlich auf die Ampel für Rechtsabbieger geachtet hatte und dann davon ausging "Grün" zu haben. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Unfall auf dem Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls auf einem Parkplatz in Lauda-Königshofen sucht die Polizei. Gegen 14.45 Uhr ereignete sich ein Unfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tauberstraße. Ein VW Multivan und ein Seat kollidierten, wobei ein Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro entstand. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Ahorn / Schillingstadt: Sprosse an Spielgerät beschädigt

Zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in Schillingstadt ein Spielgerät auf einem Spielplatz in der Straße "Ölmühle". Der Täter sägte die dritte Sprosse einer Leiter des Klettergerüsts durch. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter. Diese können den Beamten des Polizeipostens Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 mittgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell