POL-RZ: Öffentlichkeitsfahndung nach einer Vermissten

Öffentlichkeitsfahndung nach einer Vermissten

06. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 03.07.2021 - Bad Oldesloe Seit Samstag (03.07.2021) wird die 57-jährige Marlis H. aus Bad Oldesloe vermisst.

Frau H. wurde letztmalig am 02.07.2021, gegen 05:30 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in der Lorentzenstraße in Bad Oldesloe gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es gibt Anhaltspunkte, dass sich die Vermisste im nördlichen Bereich Stormarn oder Lübeck aufhalten könnte. Die Vermisste ist desorientiert.

Die Polizei bittet Medienvertreter um Veröffentlichung der Fahndung und um Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib des Vermissten.

Die 57-Jährige ist 165 cm groß von normaler Statur und sie hat grau-blonde Haare. Sie ist mit dünner, grauer Jacke, Hose mit Blumenmuster und Schlupfschuhen bekleidet. .

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle oder die 110 entgegen.

