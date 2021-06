Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aufgefundener Feuerlöscher in Bockhorn - Hinweise an die Polizei Varel

Varel.Bockhorn. (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde gegen 02.55 Uhr in der Steinhauser Straße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Höhe der Hausnummer 65 in Bockhorn ein entleerter Feuerlöscher gefunden und durch die Polizei sichergestellt. Dieser konnte bisher nicht zugeordnet werden. Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

