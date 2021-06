Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Wochenende wurden bei der Polizei in Wilhelmshaven zwei Unfallfluchten angezeigt, zu denen Zeugen gesucht werden. Auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Flutstraße Ecke Posener Straße wurde am vergangenen Samstag, den 12.06.2021, zwischen 05.20 Uhr und 13.30 Uhr ein geparkter blauer Pkw Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Am Sonntag ereignete sich eine weitere Unfallflucht auf dem Parkplatz Am Rosenhügel. Ein weißer Pkw Ford wies Beschädigungen linksseitig am Stoßfänger in Höhe von ca. 500 Euro auf, nachdem das Fahrzeug dort zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr parkte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

