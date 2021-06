Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Varel

Varel (ots)

Am Sonntag, gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 25-Jährige aus Rastede mit ihrem PKW Mazda die B 437 in Richtung Bockhorn. In Höhe der Kreuzung zur Altjührdener Straße musste sie aufgrund eines Rückstaus abbremsen. Ein nachfolgender 64-jähriger Kradfahrer aus Nordenham erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW der 25-Jährigen auf. Dabei stürzte der Kradfahrer. Sowohl der Kradfahrer als auch die Fahrzeugführerin wurden leicht verletzt. Das Krad musste abgeschleppt werden.

