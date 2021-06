Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven 11.06.-13.06.2021

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl

Am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, kam es bei einem Supermarkt in Voslapp zu einem Ladendiebstahl durch ein Pärchen. Die Frau konnte mit dem Diebesgut flüchten. Der Mann wurde von zwei Mitarbeitern auf dem Parkplatz des Supermarktes gestellt. Eine dritte Person versuchte dies vergeblich zu verhindern. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt.

Die ca. 20 Jahre alte Frau flüchtete mit einer großen schwarzen Damenhandtasche über den Parkplatz. Sie trug eine helle Jacke und eine schwarze lange Hose. Möglicherweise verließ sie den Parkplatz mit einem Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Frau oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 04421-942 215.

Einbruch

Am Sonntag, gegen 2.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über eine Seitentür in das Büro einer Wäscherei in der Ulmenstraße ein und entwendeten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-942 215

Brand

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden, gegen 5.00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Neißestraße auf einer Grünfläche befindlicher Sperrmüllhaufen in Brand. Durch das Feuer wurden ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pkw und ein Baum leicht beschädigt. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-942 215

Verkehrsunfall

Am Freitagmorgen, gegen 9:30 Uhr, kam es aufgrund eines Vorfahrtverstoßes im Einmündungsbereich Kurt-Schumacher- /Freiligrathstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Die 57jährigen Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

