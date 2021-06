Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Roffhausen - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 27.05.2021, 00:00 Uhr, bis 10.06.2021, 20:15 Uhr, ereignete sich in Roffhausen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein auf dem Parkstreifen in der Straße Im Jade-Weser-Park in Roffhausen geparkter Pkw, ein weißer VW Transporter mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk München, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

