POL-WHV: Geldbörsendiebstahl in Jeveraner Verbrauchermarkt - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, ereignete sich im Zeitraum von 15.30 bis 16.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Hooksweg in Jever ein Geldbörsendiebstahl. Eine 74-jährige Jeveranerin kaufte im dortigen Verbrauchermarkt ein und hatte ihre Handtasche im mitgeführten Einkaufswagen deponiert. Beim Bezahlen an der Kasse stellte die Frau dann den Verlust ihrer Geldbörse fest, welche ihr aus der Handtasche entwendet worden war. Täterhinweise liegen in diesem Fall nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

