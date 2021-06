Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geldbörsendiebstahl in Schortenser Verbrauchermarkt - Polizei Jever sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, ereignete sich im Zeitraum von 15.00 bis 15.10 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Mühlenweg/Hamburger Straße in Schortens ein Geldbörsendiebstahl. Eine 75-jährige Schortenserin kaufte im dortigen Markt ein und stand vor einem Regal, als sie von einer männlichen Person angerempelt und förmlich gegen das Regal gedrückt wurde. An der Kasse stellte die Seniorin schließlich den Verlust ihrer Geldbörse fest, die ihr vermutlich während des "Anrempelns" von dem Mann aus der umgehängten Handtasche entwendet worden war. Der Mann war ca. 190 cm groß, sehr schlank und hatte dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell