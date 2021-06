Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin auf der B 210

Jever (ots)

Am Donnerstag, 10.06.2021, ereignete sich auf der B 210 gegen 22.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Wilhelmshavenerin tödlich verletzt wurde. Nach Zeugenaussagen befuhr ein PKW, in dem sich die 18-Jährige auf dem Beifahrersitz befand und der von ihrem 27-jährigen Lebensgefährten geführt wurde, die B 210 in Fahrtrichtung Wittmund und parkte auf dem Parkplatz Höhe Gödekenhausen. Die 18-jährige Beifahrerin dieses Fahrzeuges sei dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen und habe aus bislang ungeklärten Umständen die Bundesstraße überquert. Dabei wurde sie von einem in Fahrtrichtung Jever fahrenden PKW Audi, der von einem 27-jährigen Fahrzeugführer aus Esens geführt wurde, erfasst. Der Lebensgefährte begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, die die Rettungssanitäter weiterführten. Die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch verbracht, wo sie gegen 23.25 Uhr ihren schweren Verletzungen erlag. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 210 in beide Richtungen für ca. zwei Stunden gesperrt. Die Absperrmaßnahmen erfolgten mit Unterstützung der Gruppe Jever des Technischen Hilfswerkes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte die Beschlagnahme des Pkw Audi. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell