Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 19-jährigen Pkw-Fahrer ein

Wilhelmshaven (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven kontrollierten am gestrigen Abend in der Posener Straße gegen 21.08 Uhr einen 19-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, die durch einen Test bestätigt werden konnten. Dieser verlief positiv auf THC, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten, die Weiterfahrt untersagten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell