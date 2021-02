Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Am E-Bike das Display gestohlen

Pirmasens

Am Samstag, 20.02.2021, gegen 10:45 Uhr stellte der Geschädigte sein E-Bike vor dem Einkaufsmarkt Edeka in der Landauer Straße ab. Als er gegen 11:10 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkam stellte er fest, dass an seinem E-Bike, welches am Fahrradstand verschlossen abgestellt war, das festverschraubte Display Marke Bosch abgerissen und gestohlen war. Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter 06331/5200 oder per Email unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. / pips

