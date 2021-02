Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlechter Scherz vor Discounter Markt

Rodalben (ots)

Am gestrigen Freitagabend musste ein Discounter Markt in der Neuhofstraße ca. 30 Minuten früher schließen als gewöhnlich. Grund dafür war eine männliche Person, welche vor dem Discounter stand und ein Plakat mit der Aufschrift "Bombe!" in die Höhe hielt. Danach verschwand die Person wieder. Eine intensive Suche nach dem Täter verlief negativ. Der Markt wurde von der Polizei geräumt, die Durchsuchung mit einem Sprengstoffspürhund verlief negativ. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem unbekannten Mann Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

