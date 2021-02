Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Stambach (ots)

Am 19.2.2021, gegen 03.45 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion eine Mitteilung über ein verdächtiges Fahrzeug in der Landauer Straße. Das Fahrzeug würde am Straßenrand stehen und die Hupe wäre mehrfach betätigt worden. Die Streife konnte die Situation auch so vorfinden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die 25-jährige Fahrerin sowohl unter Alkohol- als auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrerlaubnis sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pizw

