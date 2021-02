Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrskontrolle

Zweibrücken (ots)

Am 18.2.2021, zwischen 10.30 Uhr und 12.45 Uhr, wurde durch die Polizei eine Verkehrskontrolle in der Poststraße durchgeführt. Hierbei kam es zu 6 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Handynutzung während der Fahrt. Weiterhin mussten noch einige Verwarnungen und Mängelberichte ausgestellt werden, da Ausrüstungsgegenstände nicht mitgeführt worden waren. Die Polizei weist noch einmal auf die Gefahren hin, welche durch eine Handynutzung im Fahrzeug entstehen können und dass die Kontrollen in diesem Bereich fortgesetzt werden. |pizw

