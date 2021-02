Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vermeintlicher Gasaustritt sorgt für Einsatz der Polizei, der Feuerwehr, der Stadtwerke und eines Rettungswagens

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde der Polizei gegen 17:50 Uhr Gasgeruch im Treppenhaus eines Anwesens in der Schwanenstraße gemeldet. Vor Ort war lediglich ein starker Geruch nach Sauerkraut wahrzunehmen. Da im Obergeschoß ein Gasanschluss in Betrieb sei, wurde dieser mit negativem Ergebnis kontrolliert. Auch die von den Stadtwerken durchgeführte Messung war negativ. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, und der Rettungswagen konnten somit wieder abrücken. pips

