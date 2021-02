Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täter des versuchten Wohnungseinbruchs vom Montag ermittelt

Geiselberg (ots)

Am Dienstag berichteten wir über einen versuchten Wohnungseinbruch in Geiselberg (Pressemeldung:https://s.rlp.de/05dUy ), der sich am Montag ereignet hatte. Die polizeilichen Ermittlungen führten schnell zu zwei Heranwachsenden, von denen einer im Landkreis und der zweite in Pirmasens wohnhaft ist. Beide gaben die Tat zu, streiteten aber einen Diebstahlsvorsatz ab. kips

