Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand

Mittelbach (ots)

Am 18.2.2021, gegen 20.35 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand in der Alten Friedhofstraße in Kenntnis gesetzt. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Polizei, die Feuerwehr und einen Rettungswagen angefahren. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brand im Keller des Hauses im Bereich des Heizofens ausgebrochen war. Beim Befeuern des Ofens ist nach bisherigen Feststellungen glühende Asche ausgetreten und hat zu Schäden im Bereich des Ofens geführt. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden und es wurden auch keine Personen verletzt. Schadenshöhe wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. |pizw

