Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht; B295/ K1008/ Renningen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18:45 Uhr im Einmündungsbereich der Straße "Große Gasse" und Bühlstraße in Schönaich ereignete. Demnach fuhr ein 34-jähriger Audi-Lenker die Große Gasse in Richtung Stadtmitte entlang, als es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Mercedes einer 19-Jährigen kam. Bei dem Zusammenprall drehte sich der Audi um 90 Grad und stieß noch gegen eine Steinmauer. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

B295/ K1008/ Renningen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 30-jährige Golf-Lenkerin war am Dienstag gegen 14:55 Uhr auf der Bundesstraße 295 (B295) von Weil der Stadt kommend in Fahrtrichtung Leonberg unterwegs, als vor ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte und dabei den Golf der Frau mutmaßlich übersah. Der Vorfall ereignete sich etwa auf Höhe von Renningen und der Einmündung der Kreisstraße 1008 (K1008/ Warmbronn). Zur Vermeidung einer Kollision musste die 30-Jährige nach rechts ausweichen und prallte dabei gegen den Bordstein des dortigen Fahrbahnteilers. Hierbei wurde der Golf beschädigt. Nach einer ersten Schätzung des Sachschadens beläuft sich die Schadenssumme auf mindestens etwa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel. 07152 605 0 beim Polizeirevier Leonberg zu melden. Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um ein dunkles Fahrzeug und möglicherweise um einen Kombi gehandelt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell