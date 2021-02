Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 19:30 Uhr in der Leutershäuser Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim Ausparken den geparkten VW eines 35-Jährigen und flüchtete anschließend in Richtung Zentgrafenstraße. Der Sachschaden beträgt rund 2.500EUR.

Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um eine schwarze Mercedes C-Klasse handelt. Das Auto müsste auf der Fahrerseite beschädigt sein.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201 10030, zu melden.

