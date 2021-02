Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und geparkte Autos beschädigt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 17:40 Uhr in der Schwetzinger Straße. Eine 23-Jährige Frau war mit ihrem Kia stadtauswärts unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten BMW kollidierte, welcher durch den Aufprall auf einen weiteren Kia geschoben wurde. Die junge Frau verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 8.500EUR.

