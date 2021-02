Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Drei Müllcontainer abgebrannt; Ursache unklar; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Wegen dreier brennender Mülltonnen, die jeweils ein Fassungsvermögen von 1100 Litern hatten, musste die Berufsfeuerwehr am späten Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ins Neuenheimer Feld ausrücken. Sie konnten das Feuer schnell löschen, ohne dass weiterer Schaden entstanden war. Die Brandursache ist unklar. Da die Müllcontainer am Rande eines Studentenwohnheims INF 662 abgestellt waren, erhoffen sich die Brandermittler Informationen zum Brandgeschehen von möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

