POL-MA: Eschelbronn: Einbruch in Lagerhalle eines Möbelhauses; Zeugen gesucht

Eschelbronn (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Möbelhauses in der Straße "Wingertsberg" ein.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatten sich die Täter nach Mitternacht mit mehreren Fahrzeugen auf das Firmengelände begeben und von dort, auch aus Firmenfahrzeugen heraus, Werkzeuge im Gesamtwert von über 20.000.- Euro entwendet. Darüber hinaus entwendeten sie auch einen Firmen-Kastenwagen der Marke Mercedes, Typ Vito, der einen Wert von mehreren tausend Euro hat.

Zeugen, die Hinweise zum Einbrach geben können, denen aber auch verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, möglicherweise auch bereits in den vorangegangenen Tagen, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

