POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der B 39 abgekommen und über Böschung hinunter gegen Baumstämme geprallt - auf der Felge von der Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Autofahrer kam am Samstag gegen 16 Uhr bei der Fahrt auf der B 39 von Schwetzingen nach Hockenheim mit seinem BMW in Höhe der Nordanbindung nach rechts von der Straße ab. Dabei fuhr er eine Böschung hinunter und prallte mit der Hinterachse gegen auf dem dortigen Forstweg gelagerte Baumstämme. Trotz plattem Hinterreifen flüchtete der Unfallverursacher auf der Felge von der Unfallstelle bis zum ca. elf Kilometern entfernten Wohnort nach Neulußheim. Den Spuren folgend, konnte die Polizei dort den Halter feststellen. Bei seiner Befragung bestritt er, das Auto gefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille, den 36-Jährigen wurden im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. An dem BMW entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Zeugen, die das Fahrzeug bemerkt haben und insbesondere Hinweisen zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

