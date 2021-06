Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zetel - Werkstattschuppen in Blauhander Straße in Brand geraten - keine Verletzten (mit Bild)

Zetel (ots)

Am 10.06.2021 kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Brandausbruch in einem 10x100m großen Nebengebäudes eines Gehöftes in der Blauhander Straße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt war lediglich der Brandentdecker vor Ort, der unverletzt blieb. Die Löscharbeiten wurden durch im Inneren gelagerte Gasflaschen erschwert. Ein Übergreifen auf das Hauptgebäude konnte verhindert werden. Das Nebengebäude, in der sich eine Werkstatt befand, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Zetel und Neuenburg war auch die Drehleiter aus Varel eingesetzt. Auch die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen der Stationen Bockhorn und Zetel sowie aus Varel für die Verkehrsregelung und Aufnahme vor Ort. Zusätzlich erfolgte der Einsatz der Spezialisierten Tatortgruppe aus Wilhelmshaven. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache, die bislang unbekannt ist, dauern an. Die Blauhander Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht näher beziffert werden.

