POL-WHV: Unfall in Varel - Radfahrer fährt gegen einen parkenden Pkw - Beifahrer des Pkw versucht daraufhin den Radfahrer zu treten - Unbekannter Pkw setzt Fahrt in Fahrtrichtung Varel fort

Am Dienstag gegen 08.35 Uhr stieß ein 68-Jähriger Radfahrer aus Varel beim Befahren des Gehweges, der als Radweg freigegeben ist, in der Wiefelsteder Straße in Höhe der Hausnummer 92 im Ortsteil Obenstrohe gegen einen dort stehenden Pkw. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes Baustellenfahrzeug mit gelber Aufschrift und einem Kennzeichen aus dem Landkreis Friesland gehandelt haben, das sich mit der rechten Bereifung auf dem Gehweg befunden habe. Beim Vorbeifahren an dieser Verengung sei der Radfahrer nach eigenen Angaben ins Straucheln geraten und mit seinem Ellenbogen gegen das Fahrzeug geprallt, wobei er sich leicht verletzte. Nach Aussage des Radfahrers sei unmittelbar nach dem Unfallgeschehen der Beifahrer aus dem parkenden Pkw ausgestiegen und habe versucht, den 68-Jährigen zu treten. Anschließend entfernte sich der Pkw von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Varel. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

