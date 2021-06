Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer in Jever

Jever (ots)

Am 10.06.2021 ereignete sich in Jever gegen 09.50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin fuhr von der Schützenhofstraße in Jever rückwärts in die Ladestraße. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 67-jährigen Mann, der mit seinem Elektrofahrrad den dortigen Radweg in Richtung Rahrdum befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell