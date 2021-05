Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Nußbach - Tatverdacht nach Diebstahl

Oberkirch (ots)

Nachdem sich ein zunächst Unbekannter in der Nacht auf Dienstag an zwei in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellten Autos zu schaffen machte, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch wegen Diebstahls. Ein Zeuge beobachtete kurz vor 3 Uhr einen kräftigen Mann mit Bundeswehrjacke, der die Innenräume der Fahrzeuge durchwühlte und hierbei wohl auf schnelle Beute hoffte. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnte wenig später ein 27-Jähriger unweit des Tatortes angetroffen werden. Da die Personenbeschreibung mit der des Zeugen übereinstimmte und er keine plausible Erklärung für sein nächtliches Treiben parat hatte, steht er nun im Fokus der Ermittlungen.

