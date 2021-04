Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Video überführt Kunde beim Tausch von Preisetiketten (19.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mehrere Preisetiketten umetikettiert hat ein Mann am Montagabend gegen 18 Uhr in einem Einkaufsmarkt beim "Neuen Markt". Einer Mitarbeiterin des Marktes fiel ein 39-jähriger Mann mit zwei Kindern auf, der sich auffällig verhielt. Auf einer Videoüberwachung konnte sie beobachten, wie der Mann Preisetiketten von Sportbekleidung abnahm und durch preisgünstigere Auszeichnungen ersetzte. Die so "günstigere" Ware wollte der Mann an der Kasse bezahlen. Die von Mitarbeitern des Marktes verständigte Polizei zeigte den Mann wegen einer Straftat der Urkundenunterdrückung an.

