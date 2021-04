Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Landkreis Rottweil) Beim Rangieren Ladeklappe eines geparkten Transporters übersehen - 8.000 Euro Schaden (19.04.2021)

Schiltach, Landkreis Rottweil (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden an einem Müllfahrzeug und an einem VW Crafter sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmittag in der Jahnstraße passiert ist. Dort wollte der Fahrer eines Müllfahrzeugs rückwärts rangieren und übersah hierbei die geöffnete Ladeklappe eines geparkten Transporters. Bei einem folgenden Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

