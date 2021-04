Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Landkreis Rottweil) Frontscheiben an zwei geparkten Autos mit spitzem Gegenstand beschädigt (14. - 18.04.2021)

Villingendorf, Landkreis Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.04., bis Sonntag, 18.04., hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand mutwillig die Frontscheiben an zwei geparkten Autos beschädigt, die vor dem Anwesen Kirchplatz 4 abgestellt waren. Zunächst machten sich der Unbekannte am vergangenen Mittwoch an der Frontscheibe eines am Kirchplatz 4 geparkten VW Polos zu schaffen. Am Sonntag dann beschädigte vermutlich derselbe Täter die Frontscheibe eines ebenfalls vor dem Anwesen Kirchplatz 4 abgestellten Ford KA auf die gleiche Art und Weise. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen und nimmst sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Täter entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell