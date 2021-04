Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Liptingen, Landkreis Tuttlingen) Feuerwehreinsatz in der Rorgenwieser Straße (19.04.2021)

Emmingen-Liptingen, Liptingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Nach einem Brand eines Lamellenzaunes mit angrenzendem Carport ist es am Montagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Rorgenwieser Straße gekommen. Möglicherweise führte nahe dem Holzzaun entleerte und noch nicht erkaltete Asche eines Holzofens zu dem Brand. Die mit fünf Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr konnte bei ihren Löschmaßnahmen verhindern, dass das Feuer gänzlich auf den Carport und eine angrenzende Garage übergriff. Neben dem Lamellenzaun war am Carport im Bereich des Daches dennoch Brandschaden entstanden. Die infolge des Brandes verursachte Schadenshöhe steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell