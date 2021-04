Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unachtsam die Autotür geöffnet (19.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Mozartstraße. Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin hielt am Straßenrand an. Als sie die Tür öffnete um auszusteigen, achtete sie nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin, die am Fiat vorbeifuhr, stieß gegen die sich unvermittelt öffnende Fahrertür. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro, Verletzte gab es nicht.

