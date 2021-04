Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Einbrecher mit Fahndungsfotos (19.04.2021)

Triberg (ots)

Eine ganze Serie von Einbrüchen verübt haben zwei unbekannte männliche Täter in den zurückliegenden Tagen und Wochen in Triberg (wir berichteten). Dabei fiel den Tätern neben Bargeld und Wertsachen auch ein Auto in die Hände, dass sie am 28. März verunfallt in Triberg stehen lassen mussten. Beim Versuch, mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben, entstanden Bilder einer Überwachungskamera. Darauf sind die beiden Unbekannten, die wie folgt beschrieben werden, zu erkennen.

Täter 1 trägt einen grauen Kapuzenpullover ("Hoody") mit Kapuze der Marke Superdry Real JPN, mit auffallenden gelben Buchstaben "JPN" am rechten Ärmel, sowie eine schwarze PUMA-Jogginghose.

Täter 2 trägt ebenfalls einen Hoody mit Kapuze und darüber einen Lacoste Trainingsanzug im colorblock-Design in den Farben schwarz / rot / weiß.

Die Bilder der beiden Personen sind auf den Fahndungsseiten der Polizei im Internet unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/triberg-im-schwarzwald-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls/

Sachdienliche Hinweise zu den Gesuchten erbittet der Polizeiposten Triberg unter der Telefonnummer 07722 916071-0, das Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell