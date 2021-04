Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Asen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Graffiti-Schmierereien an Hotel (19.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Mit Graffiti-Schmierereien verunstaltet haben unbekannte Personen ein Hotel am "Golfplatz 1" in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Täter besprühten mit schwarzer Sprühfarbe eine Garagenwand und ein Auto, das vor dem Hotel "Öschberghof" parkte. Auch vor einem Wegweiser und einer Steinmauer machten die Sprayer nicht Halt und verursachten dadurch einen Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

