Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Waldhütte aufgebrochen (18.04.2021)

Unterkirnach (ots)

Sachschaden verursacht haben Unbekannte in und an einer Waldhütte im Bereich "Grund". Unbekannte Personen brachen Vorhängeschlösser an der sogenannten "Gayer-Hütte" auf und gelangten so in die Hütte, wo sie sich eine Weile aufhielten. In einen nebenan befindlichen Schuppen gelangten sie ebenfalls mit brachialer Gewalt. Dort holten sie Brennholz, mit dem sie einen Bollerofen in der Gayer-Hütte beheizten. Insgesamt verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Hinweise auf die unbekannten Besucher geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, mitzuteilen.

