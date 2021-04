Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkrs. TUT) Brand eines Bauwagens (18.04.2021)

Fridingen an der Donau (ots)

Zu einem brennenden Bauwagen in der Straße "An der Bära" wurde die Freiwillige Feuerwehr Fridingen und die Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 02.30 Uhr gerufen. Die im Bauwagen befindlichen Personen konnten sich rechtzeitig nach draußen begeben und blieben unverletzt. Der Sachschaden dürfte in Höhe von rund 2.000 Euro liegen.

