POL-KN: (Trossingen, Lkrs. TUT) Alkoholisiert mit Kindern unterwegs (17.04.2021)

Trossingen (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei am Samstag gegen 12.00 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer mit, der mit zwei Kindern in Trossingen unterwegs sei. Zuvor habe er beobachten können, wie der Mann aus einer Flasche Wein getrunken habe. Daraufhin wurde das gemeldete Auto und dessen 50-jähriger Fahrer von Beamten des Reviers Spaichingen in Schura kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten Atemalkohol fest, weshalb sie einen Alkoholtest durchführten. Nachdem dieser einen Wert von über 1,4 Promille ergab, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und veranlassten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus.

