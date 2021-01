Polizei Braunschweig

POL-BS: Taschendiebe festgenommen

BraunschweigBraunschweig (ots)

06.01.2021, 10:45 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Durch das couragierte Einschreiten eines Straßenbahnfahrers konnte die Polizei zwei Taschendiebe festnehmen. Eine kurz zuvor entwendete Geldbörse kann so morgen durch die Polizei der 85-jährigen Inhaberin übergeben werden.

Am Mittwoch war es gegen 10:45 Uhr zu einem Taschendiebstahl in einer Straßenbahn gekommen. Der 85-jährigen Geschädigten wurde die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten. Der Taschendiebstahl wurde jedoch vom Straßenbahnfahrer beobachtet, der zunächst jedoch keine Straftat vermutete.

Als die gleichen Täter gegen 12:45 Uhr erneut in die Straßenbahn einstiegen, hielt der Straßenbahnfahrer eine Täterin fest und rief die Polizei. Der zweite Täter wurde durch einen Fahrgast verfolgt. Dieser lotste die Polizei zum Versteck des Täters. Beide konnten so durch die Polizei festgenommen werden.

Die Geldbörse der Geschädigten wurde in der Zwischenzeit durch einen aufmerksamen Bürger als Fundsache in der Wache des Polizeikommissariats Mitte abgegeben. Die Geldbörse soll morgen durch die Polizei an die Geschädigte übergeben werden.

Gegen die Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Taschendiebstahls eingeleitet.

Ein besonderer Dank gilt dem Straßenbahnfahrer ohne dessen Eingreifen die Täter nicht so zeitnah hätten gefasst werden können. Auch dem Fahrgast und dem Finder der Geldbörse gilt dieser Dank.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell