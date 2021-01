Polizei Braunschweig

POL-BS: Auto mutwillig umgekippt

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Altewiek 01.01.2021, 02:15 Uhr

Zeugenaufruf - Unbekannte kippen ein Auto auf die Seite und entkommen unerkannt.

In der Silvesternacht haben Unbekannte am Löwenwall einen Fiat 500 umgekippt, sodass dieser auf der Seite liegen geblieben ist. Hierauf wurde ein Anwohner aufmerksam, der die Polizei informierte. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Pkw wurde mit Hilfe eines Abschleppunternehmens wiederaufgerichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Zeugen die Hinweise auf die/den Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch in der Wache des Polizeikommissariat Mitte unter 0531/ 476 3115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell