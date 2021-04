Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf-Trichtingen, Landkreis Rottweil) Technischer Defekt an einer Heizungsanlage führt zu Feuerwehreinsatz (19.04.2021)

Epfendorf-Trichtingen, Landkreis Rottweil (ots)

Nach einem technischen Defekt einer Heizungsanlage und einer folgenden Rauchentwicklung ist es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz an einem Gebäude in der Raingärtlestraße gekommen. Eine Anwohnerin der Straße bemerkte kurz nach 20 Uhr eine ungewöhnliche Rauchentwicklung aus dem Kamin eines benachbarten Gebäudes und verständigte die Feuerwehr. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann fest, dass es zu keinem Brand gekommen war. Der von der Anwohnerin bemerkte Rauch konnte auf einen Defekt an der Heizungsanlage des Gebäudes zurückgeführt werden. Nachdem der Hausbesitzer informiert war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell