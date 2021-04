Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil) Mit einem Stein Glasscheibe einer Haustür in der Brühlstraße eingeworfen - Polizei bittet um Hinweise (19.04.2021)

Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil (ots)

Im Laufe des Montagvormittags hat ein unbekannter Täter am Gebäude Brühlstraße 24 mit einem Stein ein Glaselement der Haustür des Anwesens eingeworfen. Die Polizei ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen in der Zeit von etwa 08 Uhr bis 12 Uhr am Montag in der Brühlstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sulz (07454 9274-6) oder mit dem Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

