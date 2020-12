Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201211.5 Neuenbrook: Trunkenheitsfahrt

Neuenbrook (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat eine Streife in Neuenbrook einen Autofahrer überprüft, der unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 14.55 Uhr führten Einsatzkräfte in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durch. Im Zuge dessen entschlossen sie sich, den Fahrer eines Golfes zu checken, da dieser nicht angeschnallt war. Im Gespräch mit dem 63-Jährigen stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch und gerötete Bindehäute bei ihrem Gegenüber fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Verkehrsteilnehmer ergab einen Wert von 1,15 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Beschuldigten und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

