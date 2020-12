Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201211.2 Wilstermarsch: Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

WilstermarschWilstermarsch (ots)

Am Donnerstag ist eine Seniorin Opfer betrügerischer Machenschaften am Telefon geworden. Sie schenkte einer erfundenen Geschichte Glauben und übergab einen nicht kleinen Geldbetrag an eine Unbekannte. Die Frau verschwand auf nimmer Wiedersehen - und mit ihr das Geld.

Bereits am Mittwochabend erhielt die Geschädigte den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der teilte der Dame mit, dass die Polizei drei Mitarbeiter der Sparkasse festgenommen hätte, darunter der Leiter. Der Anrufer empfahl der 80-Jährigen, ihr Geld von der Bank zu holen, da es dort nicht mehr sicher sei. Der Mann riet ihr, bei Nachfragen der Bankangestellten zu sagen, sie benötige die Barmittel zum Kauf eines Fahrzeugs oder einer Küche. Am Donnerstagvormittag begab sich die Anzeigende daraufhin zu ihrer Bankfiliale und hob einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Den übergab sie später an der Haustür einer Fremden, die vorgab, die Scheine in ihrem Auto auf ihre Echtheit hin überprüfen zu wollen. Natürlich kam die Gaunerin nicht mehr zurück, so dass die 80-Jährige am Nachmittag erst ihre Tochter und dann die Polizei alarmierte.

Zu der Empfängerin des Geldes konnte die Geschädigte lediglich sagen, dass sie klein war und dunkle Kleidung und eine weiße Pudelmütze ohne Bommel trug. Hinweise in dieser Sache nimmt die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

