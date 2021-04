Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Widerstand vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Mittwochabend (07.04.2021) gegen 23.15 Uhr hielt sich ein 24-Jähriger in der Tuchmacherstraße auf und wollte fortlaufend in eine soziale Einrichtung gehen, obwohl er keinen negativen Coronatest vorweisen konnte. Als die Polizei hinzukam, gab er seine Personalien erst nach mehrfacher Aufforderung an und verhielt sich zunehmend aggressiv. Dem Hagener wurden die Umstände durch die Beamten noch einmal erklärt. Sie erteilten ihm zudem einen Platzverweis bis zum darauffolgenden Tag. Anstatt zu gehen, ergriff der Mann schließlich einen vor dem Eingang abgestellten Holzstuhl und holte zum Schlag aus. Der Angriff konnte durch die Beamten abgewehrt werden. Als sie ihn in das Gewahrsam bringen wollten, wehrte und sperrte er sich, versuchte die Polizisten anzuspucken, beleidigte sie mehrfach und trat nach ihnen. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt und dienstfähig. Der Mann war bereits in der Vergangenheit durch Widerstände aufgefallen und wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Er erhielt eine Anzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell