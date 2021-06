Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven zwischen zwei Pkw - Fußgänger erlitt leichte Verletzungen (mit Foto)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 12.40 Uhr in der Virchowstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 55-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes übersah im Abbiegevorgang in die Rheinstraße den im Gegenverkehr befindlichen Pkw Porsche eines 31-jährigen Fahrzeugführers. Dieser konnte durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit dem Pkw Mercedes zwar vermeiden, prallte dabei jedoch rechtsseitig in ein Geländer. Ein Fußgänger, der sich zu dem Zeitpunkt hinter dem Geländer befand, wurde durch herumfliegende Teile leicht verletzt und ins Krankenhaus verbraucht. Die Insassen der Pkw blieben unverletzt. Der beschädigte Pkw Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell