Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Atelier in Jever - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever (ots)

Zu einem Einbruchdiebstahl in ein Atelier in der St.-Annen-Straße in Jever kam es im Zeitraum zwischen dem 01.06. bis 08.06.2021. Unbekannte Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in das Atelier. Hier wurden Gemälde entwendet, die aus der Hand der Inhaberin und Künstlerin stammen. Neben einem Ölgemälde (Boot im Sonnenuntergang) wurden drei weitere auf Leinwand gefertigte Gemälde entwendet, die folgende Motive aufweisen: Frau in Muschel (Geburt der Venus), ein Gemälde mit einem Granatapfel und ein Nordseebild. Zeugen, die Hinweise auf die Tat, die Täter oder das Diebesgut geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell