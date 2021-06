Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Mehrparteienhaus in der Börsenstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannten Tätern gelang es im Tatzeitraum vom 04.06.2021, 17.30 Uhr, bis zum 07.06.2021, 10.24 Uhr, durch Aufhebeln der Eingangstür in das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Börsenstraße im Bereich Bordumstraße zu gelangen und aus einem Abstellraum Werkzeug zu entwenden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

