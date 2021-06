Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum von Donnerstag, den 20.05.2021, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, den 27.05.2021, 12.30 Uhr, den Lack eines schwarzen Pkw Audi A 7 mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven, der in der Bremer Straße im Bereich der Wilhelm-Krüger-Straße parkte. Es entstand Sachschaden an der linken hinteren Fahrzeugtür. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

